В Новосибирске выяснят, почему кондуктор выгнал девочку из автобуса в мороз

В СМИ появилась информация, что в воскресенье в мороз кондуктор автобуса № 95 потребовала от шестиклассницы, возвращавшейся домой после спортивной тренировки, покинуть автобус в связи с тем, что у ребенка с собой не оказалось денег средств для оплаты проезда, а проездная карта сломалась. Несмотря на просьбу девочки разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор якобы выгнала ребенка из автобуса. В Новосибирске днем в воскресенье температура воздуха составляла около минус 25 градусов.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области инициировано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства, изложенные в сообщении средств массовой информации. В частности, будет выяснено, при каких обстоятельствах школьнице было предложено покинуть автобус, несмотря на то, что длительное нахождение ребенка на сильном морозе могло негативно сказаться на состоянии здоровья, отметили в ведомстве.

«При этом, согласно публикации СМИ, со стороны кондуктора не было предпринято никаких мер, чтобы хоть каким-то образом побеспокоиться о том, чтобы ребенок не оказался один в опасной ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.