Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва останется без новых магазинов
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ: поклонники восхищены семейным уютом Воли и Утяшевой
СМИ: Елена Ваенга находилась в тяжёлом состоянии
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
СМИ раскрыли причины нахождения российского "Тайфун-К" в Сирии
Как в США поблагодарили Обаму за борьбу с РФ - СМИ
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
12Юбилей Ренаты Литвиновой
1645-летие Константина Хабенского
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
09:27 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске выяснят, почему кондуктор выгнал девочку из автобуса в мороз

Следователи СК в Новосибирске начали проверку размещенной в СМИ информации о том, что кондуктор автобуса выгнала на мороз девочку, у которой не оказалось денег на проезд, а проездная карта сломалась, сообщает в понедельник Следственное управление СК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

В СМИ появилась информация, что в воскресенье в мороз кондуктор автобуса № 95 потребовала от шестиклассницы, возвращавшейся домой после спортивной тренировки, покинуть автобус в связи с тем, что у ребенка с собой не оказалось денег средств для оплаты проезда, а проездная карта сломалась. Несмотря на просьбу девочки разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор якобы выгнала ребенка из автобуса. В Новосибирске днем в воскресенье температура воздуха составляла около минус 25 градусов.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области инициировано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства, изложенные в сообщении средств массовой информации. В частности, будет выяснено, при каких обстоятельствах школьнице было предложено покинуть автобус, несмотря на то, что длительное нахождение ребенка на сильном морозе могло негативно сказаться на состоянии здоровья, отметили в ведомстве.

«При этом, согласно публикации СМИ, со стороны кондуктора не было предпринято никаких мер, чтобы хоть каким-то образом побеспокоиться о том, чтобы ребенок не оказался один в опасной ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение со ссылкой на маму девочки, в котором говорится, что школьница ехала с тренировки вместе с двумя друзьями, которые вышли из автобуса вместе с ней. Дети якобы пошли пешком, но затем попросили денег на проезд у женщины-продавца одного из киосков. Сообщается, что мама девочки пообещала отблагодарить женщину за этот поступок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны Польши заявило о скором конце «доминирования РФ в Европе»
При падении Boeing на дачи в Киргизии погибли 37 человек
Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией
Байден прибыл в Киев, где встретится с Порошенко
Захарова рассказала о попытке вербовки Примакова американцами
ФССП обнародовала список легальных коллекторских агентств
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
Найдены тела всех утонувших подростков в Краснодарском крае
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь