Сотрудники полиции вернули жителю Владивостока похищенный внедорожник
На улице Полярной (в Первомайском районе Владивостока) неизвестные похитили автомобиль «Мицубиси РВР». Об этом сообщил в полицию хозяин автомобиля.
На улице Полярной (в Первомайском районе Владивостока) неизвестные похитили автомобиль «Мицубиси РВР». Об этом сообщил в полицию хозяин автомобиля.
На место происшествия прибыла
В результате
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.