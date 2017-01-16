Сотрудники полиции вернули жителю Владивостока похищенный внедорожник

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и свидетелей. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД по г Владивостоку, установлено, что мужчина оставил транспортное средство около жилого дома на неохраняемой территории, а вернувшись, обнаружил пропажу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий похищенный внедорожник обнаружен на парковке, расположенной на улице Некрасовской. По подозрению в причастности к хищению иномарки сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.