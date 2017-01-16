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09:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Четыре человека пострадали в аварии с участием сотрудника ГИБДД в Ангарске

Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей на пересечении Старого Московского тракта и улицы Кирова в Ангарске.

Как 16 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, дорожный инцидент произошел накануне около 23:00, когда в результате столкновения двух автомобилей пострадали оба водителя, а также двое пассажиров. Все они госпитализированы. За рулем одной из автомашин находился сотрудник ГИБДД УМВД России по г. Ангарску.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе наличие либо отсутствие состояния алкогольного опьянения участников ДТП. Если в указанном происшествии будет установлена вина сотрудника, он будет уволен из ОВД, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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