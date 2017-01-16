Четыре человека пострадали в аварии с участием сотрудника ГИБДД в Ангарске
Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей на пересечении Старого Московского тракта и улицы Кирова в Ангарске.
Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей на пересечении Старого Московского тракта и улицы Кирова в Ангарске.
Как 16 января 2017 года сообщила
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе наличие либо отсутствие состояния алкогольного опьянения участников ДТП. Если в указанном происшествии будет установлена вина сотрудника, он будет уволен из ОВД, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.