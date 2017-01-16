Трое детей заперлись в квартире, оставив маму в подъезде, в Челябинске

Многодетная челябинка полчаса просидела в подъезде из-за шалости своего трехлетнего ребенка, который закрыл замок двери изнутри, когда она вышла выносить мусор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В воскресенье, 15 января, днем помощь спасателей потребовалась жительнице Центрального района. Женщина вышла в подъезд в тапочках и халате, чтобы вынести мусор, оставив в квартире трех малолетних детей. Пока она ходила, старший трехлетний ребенок играл с замком двери, запер его и не смог открыть.

«Женщина через соседей сообщила о ситуации диспетчеру. Сотрудники Челябинской городской службы спасения прибыли на вызов и при помощи слесарных инструментов открыли дверь», — рассказала пресс-секретарь Управления гражданской защиты Челябинска Римма Садыкова.

Примечательно, что годовалый и двухлетний ребенок даже не заметили маминого отсутствия. Оба увлеченно смотрели мультфильмы. А вот трехлетний малыш понял, что натворил, поэтому сидел у двери и плакал.

Ольга Плеханова.