Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Реакция Пескова на гибель пациента из-за блокирования скорой
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу (видео)
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
Елка и детские игрушки: Утяшева выложила фото своей гостиной
СМИ: Елена Ваенга находилась в тяжёлом состоянии
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
СМИ раскрыли причины нахождения российского "Тайфун-К" в Сирии
Как в США поблагодарили Обаму за борьбу с РФ - СМИ
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
12Юбилей Ренаты Литвиновой
1645-летие Константина Хабенского
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
09:24 (мск), источник: dostup1.ru

Трое детей заперлись в квартире, оставив маму в подъезде, в Челябинске

Женщине потребовалась помощь спасателей.

Многодетная челябинка полчаса просидела в подъезде из-за шалости своего трехлетнего ребенка, который закрыл замок двери изнутри, когда она вышла выносить мусор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В воскресенье, 15 января, днем помощь спасателей потребовалась жительнице Центрального района. Женщина вышла в подъезд в тапочках и халате, чтобы вынести мусор, оставив в квартире трех малолетних детей. Пока она ходила, старший трехлетний ребенок играл с замком двери, запер его и не смог открыть.

«Женщина через соседей сообщила о ситуации диспетчеру. Сотрудники Челябинской городской службы спасения прибыли на вызов и при помощи слесарных инструментов открыли дверь», — рассказала пресс-секретарь Управления гражданской защиты Челябинска Римма Садыкова.

Примечательно, что годовалый и двухлетний ребенок даже не заметили маминого отсутствия. Оба увлеченно смотрели мультфильмы. А вот трехлетний малыш понял, что натворил, поэтому сидел у двери и плакал.

Ольга Плеханова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мэрия Челябинска взялась за дворовые катки
При падении Boeing на дачи в Киргизии погибли 37 человек
Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией
Байден прибыл в Киев, где встретится с Порошенко
Захарова рассказала о попытке вербовки Примакова американцами
ФССП обнародовала список легальных коллекторских агентств
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
Найдены тела всех утонувших подростков в Краснодарском крае
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь