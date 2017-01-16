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09:22 (мск), источник: Uralpress.ru

В Копейске школьник выстрелил в глаз восьмилетнему брату

В Копейске (Челябинская область) 11-летний школьник случайно выстрелил в глаз восьмилетнему брату из пневматического пистолета. Ребенка доставили в одну из больниц Челябинска с проникающей травмой глаза.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД России по Челябинской области, несчастный случай произошел в субботу, 14 января. Так как речь идет о несовершеннолетних, устанавливать обстоятельства случившегося будет следственный комитет.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана уголовно-правовая оценка действиям владельца оружия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления», — сообщает руководитель пресс-службы СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Ранее в Верхнеуральске шестилетняя девочка прострелила себе палец ноги, играя с отцовским обрезом охотничьего ружья. Похожий случай произошел с семилетним Левой Золотухиным из Еманжелинска. По трагической случайности мальчик прострелил себе позвоночник из боевого оружия. Его решили направить в центр Илизарова для получения высокотехнологичной медицинской помощи. А 15-летний подросток случайно застрелил подругу из ружья отца.

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