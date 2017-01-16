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09:17 (мск), источник: Om1.ru

На Левобережном рынке Омска, упав с лестницы, погиб пенсионер

В выходной день мужчина пришел на рынок за продуктами. Предварительная причина смерти — травма головы.

Вчера, в седьмом часу вечера, на Левобережном рынке был обнаружен труп 63-летнего мужчины с травмой головы. Как стало известно Om1.ru, мужчина упал с лестницы на уровне 2-го этажа и разбил голову.

По факту его гибели следователи СУ СКР по Омской области проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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