На Левобережном рынке Омска, упав с лестницы, погиб пенсионер

Вчера, в седьмом часу вечера, на Левобережном рынке был обнаружен труп 63-летнего мужчины с травмой головы. Как стало известно Om1.ru, мужчина упал с лестницы на уровне 2-го этажа и разбил голову.

По факту его гибели следователи СУ СКР по Омской области проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.