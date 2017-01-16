Посольство РФ в Бишкеке: россияне не пострадали в результате крушения Boeing

«Мы проверили информацию, — сказал собеседник. — Россиян среди пострадавших нет».
В посольстве также подтвердили, что самолет принадлежал турецкой авиакомпании.
Грузовой Boeing потерпел крушение утром 16 января под Бишкеком. Самолет упал на дачный поселок недалеко от аэропорта Манас. В результате как минимум 32 одноэтажных жилых дома были повреждены или разрушены. По последним данным Министерства здравоохранения Киргизии, в результате падения лайнера погибли 37 человека, в том числе члены экипажа. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.