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09:33 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ в Бишкеке: россияне не пострадали в результате крушения Boeing

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские граждане не пострадали в результате крушения грузового «Боинга», разбившегося сегодня под Бишкеком. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Бишкеке.

«Мы проверили информацию, — сказал собеседник. — Россиян среди пострадавших нет».

В посольстве также подтвердили, что самолет принадлежал турецкой авиакомпании.

Грузовой Boeing потерпел крушение утром 16 января под Бишкеком. Самолет упал на дачный поселок недалеко от аэропорта Манас. В результате как минимум 32 одноэтажных жилых дома были повреждены или разрушены. По последним данным Министерства здравоохранения Киргизии, в результате падения лайнера погибли 37 человека, в том числе члены экипажа. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

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ТАСС
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