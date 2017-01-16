Три человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе у МКАД

«Столкновение двух грузовиков и двух легковых автомобилей произошло на Калужском шоссе возле поселка Ватутинки. В результате аварии пострадали три человека, двум из них медицинская помощь оказана на месте», — сказал собеседник агентства.

Движение транспорта по Калужскому шоссе в сторону центра Москвы практически блокировано. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые организуют проезд автомобилей.