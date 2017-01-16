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18:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двое подростков в Приангарье незаконно проникли на телевышку, чтобы сделать селфи

Материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Двое школьников 13 и 14 лет незаконно проникли на территории телевизионной вышки, чтобы сделать фотографии. В комиссию по делам несовершеннолетних направлены материалы проверки, проведенной полицейскими. С родителями и подростками проведены профилактические беседы о недопущении подобных случаев. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники полиции установили, что двое подростков 13 и 14 лет, дождавшись, когда родители ушли на работу, поехали на телевизионную вышку с целью сделать фотографии местности и себя с высоты.

«Проникнув на территорию, и поднявшись на объект, они сделали несколько снимков, затем спустились и уехали домой», — отметили в ведомстве.

Полиция Иркутской области призывает родителей несовершеннолетних проводить профилактические беседы со своими детьми на предмет безопасного поведения. С этой целью можно вместе с детьми изучить памятку «Безопасное селфи», разработанную МВД России. Необходимо обратить внимание подрастающего поколения на проблемы травматизма и смертельных исходов при несоблюдении безопасности при создании селфи.

Напомним, ученик 9 класса получил удар током, делая селфи на ЛЭП в Бодайбо Иркутской области. В тяжелом состоянии подросток был доставлен в центральную районную больницу с диагнозом электротравма, травматический шок.

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