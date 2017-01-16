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13:08 (мск), источник: Tengrinews

Жительница Аксая погибла после визита газовиков

Трагедия произошла 10 января.

Источник: Tengrinews

В Аксае женщина погибла от угарного газа. Накануне дымоход в ее доме прочистили газовики, сообщает «Уральская неделя».

Трагедия произошла 10 января в Аксае. 37-летнюю Алмагуль Рамазанову с признаками отравления угарным газом доставили в районную больницу. Не приходя в сознание, женщина скончалась. Двоих близнецов 2013 года рождения, которые также находились дома, врачи спасли. Как сообщил родственник погибшей Сагат Бурбаев, за день до происшествия в доме Рамазановой газовики производили продувку дымохода.

«По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело. В рамках преследования задержаны двое сотрудников ТОО “ОралГазАймак” — Онсапар Аккалиева и Айдарбек Бактыгалиев. Также изъято оборудование, которым газовики прочищали дымоход», — сообщает издание.

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