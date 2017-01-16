В аварии на Ялтинской трассе погиб человек

«40-летний водитель автомобиля ЗАЗ-110280, двигаясь со стороны Симферополя, выполняя левый поворот, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 22-летнего водителя, который двигался со стороны Алушты», — рассказали в Госавтоинспекции.

При ДТП водитель автомобиля ЗАЗ смертельно травмирован.

По информации крымского ГИБДД, всего 15 января на территории Республики произошло три ДТП, в которых один человек погиб и два получили травмы.