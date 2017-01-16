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10:03 (мск), источник: РИА Крым

В аварии на Ялтинской трассе погиб человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости (Крым). Смертельная авария произошла в воскресенье в Симферопольском районе, на трассе Симферополь-Ялта. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Крым, водитель «Таврии» не пропустил автомобиль Volkswagen Polo.

Источник: РИА "Новости"

«40-летний водитель автомобиля ЗАЗ-110280, двигаясь со стороны Симферополя, выполняя левый поворот, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 22-летнего водителя, который двигался со стороны Алушты», — рассказали в Госавтоинспекции.

При ДТП водитель автомобиля ЗАЗ смертельно травмирован.

По информации крымского ГИБДД, всего 15 января на территории Республики произошло три ДТП, в которых один человек погиб и два получили травмы.

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