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10:03 (мск), источник: АиФ Самара

Жительница Самары как посредница во взяточничестве получила условный срок

Жительница Самары посредничала во взяточничестве за регистрацию мигрантов из Узбекистана.

Суд вынес приговор 51-летней жительнице Самары, признав её виновной в предложение посредничества во взяточничестве, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Преступление было совершено 4 июля 2016 года. Женщина, находясь в кафе-пиццерии, расположенной в Красноглинском районе Самары, получила от гражданки 160 тысяч рублей, за способствование в достижении и реализации соглашения между ней и сотрудником регионального УФМС за регистрацию на территории Российской Федерации граждан Республики Узбекистан и получение ими разрешений на работу.

Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год.

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