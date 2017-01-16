Жительница Самары как посредница во взяточничестве получила условный срок

Суд вынес приговор 51-летней жительнице Самары, признав её виновной в предложение посредничества во взяточничестве, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Преступление было совершено 4 июля 2016 года. Женщина, находясь в кафе-пиццерии, расположенной в Красноглинском районе Самары, получила от гражданки 160 тысяч рублей, за способствование в достижении и реализации соглашения между ней и сотрудником регионального УФМС за регистрацию на территории Российской Федерации граждан Республики Узбекистан и получение ими разрешений на работу.

Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год.