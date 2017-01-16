Жительница Самары как посредница во взяточничестве получила условный срок
Жительница Самары посредничала во взяточничестве за регистрацию мигрантов из Узбекистана.
Жительница Самары посредничала во взяточничестве за регистрацию мигрантов из Узбекистана.
Суд вынес приговор 51-летней жительнице Самары, признав её виновной в предложение посредничества во взяточничестве, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
Преступление было совершено 4 июля 2016 года. Женщина, находясь в
Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год.