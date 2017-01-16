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10:22 (мск), источник: Prokazan.ru

В Альметьевске возбудили дело против парня, который грел ноги у Вечного огня

В Альметьевске правоохранители возбудили дело в отношении 27-летнего Горелого И., который грел ноги около Вечного огня. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, 19 декабря прошлого года около 18 часов Горелый и его друг грели ноги около Вечного огня, снимая это на видео, после разместив запись в соцсетях. Прокуратура РТ начала проверку данного инцидента, по словам самих молодых людей, видео «они сняли во время прогулки по городу, и никакого злого умысла у них не было».

 — 14 января было решено возбудить дело по статье «Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений», подозреваемый был задержан и отпущен домой под подписку о невыезде, — отметили в правоохранительных органах.

Сейчас продолжается расследование.

Справка

Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, — наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

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