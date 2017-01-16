Среди жертв Ту-154, рухнувшего в Сочи, опознан уроженец Кубани Михаил Васин

Личность 25-летнего Михаила Васина удалось подтвердить с помощью ДНК-экспертизы. Его похоронят 16 января в Москве рядом с невестой Ралиной Гильмановой, которая тоже была на борту упавшего самолета, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».

Как стало известно ранее, 25-летний Михаил Васин — талантливый вокалист Ансамбля имени Александрова — разбился на потерпевшем крушение самолете Ту-154 вместе с невестой, 22-летней Ралиной Гильмановой, накануне свадьбы. Ребята собирались пожениться в начале следующего года, о чем Михаил уже сообщил своей маме и старшему брату в родной кубанский город Лабинск.

Его невеста Ралина Гильманова в Ансамбль Александрова попала после окончания хореографического училища в Казани. Они познакомились два года назад, а в канун Нового года Миша сделал любимой предложение. Свадьбу молодые хотели справить после возвращения из Сирии. Как ранее сообщалось, Ту-154 с военными, журналистами и артистами на борту упал в Черное море близ берегов Сочи рано утром в воскресенье.

По данным Минобороны РФ, самолет летел из России на авиабазу Хмеймим в Сирии. В военном транспортнике находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — главным образом артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, Доктор Лиза, а также девять журналистов центральных телеканалов.