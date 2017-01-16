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09:55 (мск), источник: 36on.ru

Двое воронежцев угнали с парковки торгового центра сломавшийся ВАЗ

В Воронеже правоохранители задержала двоих молодых людей, подозреваемых в угоне ВАЗ-2105. Об этом сообщили в ГУВД.

Как рассказал в полиции, 12 января за помощью к правоохранителям обратился 21-летний молодой человек — парень написал заявление об угоне легковушки, которую он оставил на парковке у торгового центра, расположенного на Монтажном проезде. Молодой человек рассказал, что ехал на своей «пятерке» к родственникам, но в пути легковушка сломалась, поэтому он оставил ее на парковке торгового центра, а сам уехал. Вернувшись на парковку после новогодних праздников, молодой человек не нашел на ней ВАЗ.

Полиция, расследуя это дело, смогла установить подозреваемых. Ими оказались молодые люди 20 и 21-летнего возраста. В участке они рассказали, что проезжая на работу они обратили внимание на ВАЗ-2105, который несколько дней стоял на парковке. Тогда они решили угнать его. Приехав на парковку на своей машине, они скрутили с нее номера и переставили их на ВАЗ. После они отбуксировали легковушку на пустырь, где планировали отремонтировать ее.

— По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, — отметили в ГУВД.

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