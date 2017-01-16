Двое воронежцев угнали с парковки торгового центра сломавшийся ВАЗ

Как рассказал в полиции, 12 января за помощью к правоохранителям обратился 21-летний молодой человек — парень написал заявление об угоне легковушки, которую он оставил на парковке у торгового центра, расположенного на Монтажном проезде. Молодой человек рассказал, что ехал на своей «пятерке» к родственникам, но в пути легковушка сломалась, поэтому он оставил ее на парковке торгового центра, а сам уехал. Вернувшись на парковку после новогодних праздников, молодой человек не нашел на ней ВАЗ.

Полиция, расследуя это дело, смогла установить подозреваемых. Ими оказались молодые люди 20 и 21-летнего возраста. В участке они рассказали, что проезжая на работу они обратили внимание на ВАЗ-2105, который несколько дней стоял на парковке. Тогда они решили угнать его. Приехав на парковку на своей машине, они скрутили с нее номера и переставили их на ВАЗ. После они отбуксировали легковушку на пустырь, где планировали отремонтировать ее.