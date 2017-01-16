В Зеленой Роще нашли тело убитой пенсионерки

Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины, тело которой было найдено в Зеленой Роще. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Сообщение в следственные органы поступило 14 января в 22:00. По данным СК, тело 60-летней женщины со следами насильственной смерти было обнаружено во дворе дома № 28 на пр. Металлургов. Ранее сообщалось, что пенсионерку нашли около мусорных баков.

В СК завели уголовное дело по статье «убийство». Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Напомним, подобный инцидент произошел в конце августа. Тогда в мусорном баке на ул. Воронова (Зеленая Роща) было найдено тело 25-летней красноярки, пропавшей за несколько дней до этого. Позже правоохранители задержали подозреваемого, который сознался в убийстве.