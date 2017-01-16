В полиции сообщили подробности ДТП с перевернувшимся авто на Балтшоссе

В районе поворота на поселок Люблино разбился автомобиль «Киа Рио», водитель которого решился на обгон, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Автомобиль направлялся в сторону города Балтийска.

По предварительным данным, при обгоне мужчина выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением. Машину откинуло на придорожное дерево, после чего автомобиль опрокинулся на крышу. Дорожный инцидент попал на запись видеорегистратора авто, которое обогнала иномарка.

К счастью, водители проезжавших мимо авто сумели вовремя среагировать и избежать столкновения с авто. Водителя «Киа» с травмами госпитализировали.