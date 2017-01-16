Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Житель Приморья ослеп из-за новогодней петарды
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом»
Новое видео внучки Пугачевой
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
"Юбку забыла надеть": фанаты возмущены фото дочки Пескова
«Большая сделка»: СМИ о конце войны на Донбассе
Светлана Бондарчук сменила имидж
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
14Зима в Северном полушарии
14Рождество Христово в городах России
12:15 (мск), источник: АиФ Калининград

В полиции сообщили подробности ДТП с перевернувшимся авто на Балтшоссе

Полиция выясняет обстоятельства аварии, произошедшей утром в субботу, 14 января, на трассе Калининград-Балтийск.

В районе поворота на поселок Люблино разбился автомобиль «Киа Рио», водитель которого решился на обгон, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Автомобиль направлялся в сторону города Балтийска.

По предварительным данным, при обгоне мужчина выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением. Машину откинуло на придорожное дерево, после чего автомобиль опрокинулся на крышу. Дорожный инцидент попал на запись видеорегистратора авто, которое обогнала иномарка.

К счастью, водители проезжавших мимо авто сумели вовремя среагировать и избежать столкновения с авто. Водителя «Киа» с травмами госпитализировали.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Как вы хотите, чтобы она умерла?» Где и как лечили Жанну Фриске
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
В Москве прощаются с Доктором Лизой
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов
Обнародован список легальных коллекторских агентств
Трамп предложил разведке и СМИ принести ему извинения
Finnair откажется от «самого страшного рейса» в мире
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Как быстро и просто преобразить интерьер
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения» Певица подтвердила беременность.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь