В полиции сообщили подробности ДТП с перевернувшимся авто на Балтшоссе
Полиция выясняет обстоятельства аварии, произошедшей утром в субботу, 14 января, на трассе
Полиция выясняет обстоятельства аварии, произошедшей утром в субботу, 14 января, на трассе
В районе поворота на поселок Люблино разбился автомобиль «Киа Рио», водитель которого решился на обгон, сообщили в
Автомобиль направлялся в сторону города Балтийска.
По предварительным данным, при обгоне мужчина выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением. Машину откинуло на придорожное дерево, после чего автомобиль опрокинулся на крышу. Дорожный инцидент попал на запись видеорегистратора авто, которое обогнала иномарка.
К счастью, водители проезжавших мимо авто сумели вовремя среагировать и избежать столкновения с авто. Водителя «Киа» с травмами госпитализировали.