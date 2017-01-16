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11:55 (мск), источник: Volga News

В Самаре спасали семью, отравившуюся угарным газом

Для пострадавших была вызвана «скорая». Прибывшие врачи сразу стали оказывать им помощь.

В воскресенье, 15 января, примерно в 16:50 в квартире дома по ул. Партизанская в Самаре, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом почувствовали себя плохо 66-летняя женщина, 34-летний мужчина, его 29-летняя супруга и их восьмилетняя дочь, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавших была вызвана «скорая». Прибывшие врачи сразу стали оказывать помощь пострадавшим, после чего 66-летняя женщина и мужчина отказались от поездки в больницу, а девочка и ее мама были доставлены в лечебные учреждения с подозрением на отравление угарным газом.

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