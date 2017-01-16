В Самаре на стенах домов рекламировали наркотики

Прокуратурой города Самары на постоянной основе осуществляется взаимодействие с общественной организацией «Добровольная народная дружина» с целью проведения совместных мероприятий, направленных на выявление, пресечение и устранение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в частности, рекламы наркотических средств и психотропных веществ на фасадах зданий.

В декабре 2016 года в ходе проведения совместных рейдов с вышеуказанной общественной организацией выявлено 16 фактов размещения рекламы наркотических средств на фасадах зданий и сооружений, материалы направлены в ГЖИ Самарской области для принятия мер по устранению данных нарушений, а также в УМВД России по г. Самаре для использования в оперативно-розыскной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.