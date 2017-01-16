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10:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина и женщина пострадали на пожаре в Иркутске из-за непотушенной сигареты

Пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали.

Источник: IrkutskMedia.ru

Пожар случился в пятиэтажном доме на улице Ярославского, 2 в Иркутске накануне, 15 января. Двоих 52-летних мужчину и женщину с ожогами и отравлением угарным газом передали бригаде скорой помощи. По словам пострадавшего, пожар мог случится из-за непотушенной сигареты. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Соседи, вызвавшие пожарных, эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы в условиях сильного задымления из подъезда по лестничным маршам вывели восемь человек и проникли внутрь квартиры, из-за двери которой шел дым. В квартире на полу и на диване были обнаружены двое пострадавших — мужчину и женщину передали бригаде скорой помощи.

«Пострадавший рассказал, что от его сигареты, которую он курил лежа, загорелся диван. Но, поскольку оба находились в состоянии алкогольного опьянения, не заметили пожара», — отметили в ведомстве.

Огонь был потушен в считанные минуты. Еще через полчаса были ликвидированы последствия возгорания. В результате были повреждены диван и домашние вещи на площади 3 кв. метра, квартира закопчена на всей площади.

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