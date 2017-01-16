Мужчина и женщина пострадали на пожаре в Иркутске из-за непотушенной сигареты
Пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали.
Пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали.
Пожар случился в пятиэтажном доме на улице Ярославского, 2 в Иркутске накануне, 15 января. Двоих 52-летних мужчину и женщину с ожогами и отравлением угарным газом передали бригаде скорой помощи. По словам пострадавшего, пожар мог случится
Соседи, вызвавшие пожарных, эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы в условиях сильного задымления из подъезда по лестничным маршам вывели восемь человек и проникли внутрь квартиры,
«Пострадавший рассказал, что от его сигареты, которую он курил лежа, загорелся диван. Но, поскольку оба находились в состоянии алкогольного опьянения, не заметили пожара», — отметили в ведомстве.
Огонь был потушен в считанные минуты. Еще через полчаса были ликвидированы последствия возгорания. В результате были повреждены диван и домашние вещи на площади 3 кв. метра, квартира закопчена на всей площади.