Большегруз столкнулся с грузовым поездом в Казачинско-Ленском районе

Грузовик МАЗ столкнулся с грузовым поездом в Казачинско-Ленском районе. Как 16 января 2017 года сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области, инцидент произошел накануне вечером, когда 60-летний водитель большегруза выехал из поселка Улькан. На переезде, расположенном на участке дороги Усть-Кут — Новый Уоян, у транспортного средства возникли неполадки с тормозной системой и большегруз заглох. «Водитель пытался починить неполадки, но не успел. В какой-то момент он услышал гудок грузового поезда. Потом произошло столкновение», — пояснили в отделе пропаганды. Пожилой водитель получил незначительные травмы, госпитализация ему не потребовалась.