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10:41 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

27-летняя волгоградка на Hyundai протаранила столб в Красноармейском районе

Девушка на иномарке врезалась в столб в Волгограде. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 10:40 27-летняя девушка на Hyundai ехала по проспекту Героев Сталинграда в сторону Бульвара Энгельса. Напротив дома № 27 она не справилась с управлением и врезалась в световую опору.

В результате аварии девушка-водитель с различными травмами была доставлена в больницу.

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