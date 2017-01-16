27-летняя волгоградка на Hyundai протаранила столб в Красноармейском районе

В 10:40 27-летняя девушка на Hyundai ехала по проспекту Героев Сталинграда в сторону Бульвара Энгельса. Напротив дома № 27 она не справилась с управлением и врезалась в световую опору.

В результате аварии девушка-водитель с различными травмами была доставлена в больницу.