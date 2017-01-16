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10:38 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Один человек погиб при столкновении легковушки и автобуса в Волгоградской области

Страшное смертельное ДТП произошло 15 января в Михайловском районе. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 17:45 39-летний мужчина на машине «ВАЗ-2112» ехал по дороге «Михайловка — Кумылженская». На первом километре он выехал на встречку и врезался в автобус Hyundai.

В результате столкновения водитель легковушки с травмами был доставлен в районную больницу, его 41-летний пассажир от полученных травм скончался.

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