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12:06 (мск), источник: Фонтанка

Бизнесмен устроил стрельбу из пневматики в саду «Нева»

Петербуржец лишился пневматической винтовки в минувшее воскресенье. Мужчина развлекался стрельбой по банкам, но промахнулся с выбором места для забавы.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», 15 января около трех часов дня у дома 1 по Орловской улице был задержан бизнесмен, который стрелял по банкам из пневматической винтовки в саду «Нева». Стрелка доставили в отдел полиции, где винтовку забрали, а взамен выдали административный протокол по 20.13 Ч. 2 КоАП (стрельба из оружия в не отведенных для этого местах).

Вечером того же дня мужчину отпустили.

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