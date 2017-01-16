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10:28 (мск), источник: БЕЛТА

Дважды судимая женщина выманила у жителя Гродно 35 тыс. евро

16 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дважды судимая за мошенничество женщина выманила у жителя Гродно 35 тыс. евро и не собиралась отдавать. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 31-летней жительницы областного центра, которая подозревается совершении мошеннических действий в особо крупном размере.

В течение 2015−2016 годов женщина взяла в долг у жителя Гродно 35 тыс. евро, изначально не имея намерений их возвращать. У еще одного гродненца под предлогом приобретения медицинского оборудования и ремонта автомобиля она выманила около $1,5 тыс. и пыталась завладеть Br3,5 тыс. Также потерпевшим признан житель Минска, у которого женщина под предлогом приобретения мебели и строительных материалов взяла свыше Br14 тыс.

Женщина была дважды судима за совершение аналогичных мошеннических действий. В настоящее время нигде не работает. Похищенных денежных средств и подлежащего аресту имущества у нее не обнаружено. Проверяется полученная информация об игровой зависимости, отметил Сергей Шершеневич.

Подозреваемая заключена под стражу. Помимо выяснения фактических обстоятельств указанных преступлений следователи совместно с сотрудниками милиции устанавливают иных граждан, которые могли пострадать от мошеннических действий. Обращаться по данному вопросу, а также оказать помощь в расследовании можно по телефонам (8−015) 72−41−62 или 102.

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