Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Обжорство после попойки получило научное объяснение
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
"Юбку забыла надеть": фанаты возмущены фото дочки Пескова
«Большая сделка»: СМИ о конце войны на Донбассе
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
"Очень красивое имя": фанаты узнали, как зовут сына Собчак
Фото Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Рождество Христово в городах России
9Стрельба в стамбульском клубе
1135-летие герцогини Кембриджской
11:15 (мск), источник: СуперОмск

Омские силовики признаков криминала в смерти судьи Москаленко не нашли

Состоялось прощание с покойным судьей.

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Омской области, эксперты осмотрели тело погибшего Сергея Москаленко. Признаком насильственной смерти они не увидели. По предварительным данным силовиков, криминала не было — Сергей Москаленко совершил суицид.

Сегодня утром состоялось и прощание с умершим.

По предварительным данным следствия, судья Сергей Москаленко покончил жизнь самоубийством 14 января. Он выехал на лыжах в лесополосу парка, где и повесился. Накануне происшествия Москаленко получил повестку в суд: его планировали взять под стражу. Как предполагали правоохранительные органы, подсудимый Виктор Берг передавал судье 8 миллионов рублей, чтобы приговор оказался оправдательным. Виктор Берг в свою очередь был убит в октябре 2015 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
При падении Boeing на дачи в Киргизии погибли более 30 человек
В Москве прощаются с Доктором Лизой
Байден прибыл в Киев, где встретится с Порошенко
Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов
Обнародован список легальных коллекторских агентств
Трамп предложил разведке и СМИ принести ему извинения
Finnair откажется от «самого страшного рейса» в мире
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь