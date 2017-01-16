Омские силовики признаков криминала в смерти судьи Москаленко не нашли

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Омской области, эксперты осмотрели тело погибшего Сергея Москаленко. Признаком насильственной смерти они не увидели. По предварительным данным силовиков, криминала не было — Сергей Москаленко совершил суицид.

Сегодня утром состоялось и прощание с умершим.

По предварительным данным следствия, судья Сергей Москаленко покончил жизнь самоубийством 14 января. Он выехал на лыжах в лесополосу парка, где и повесился. Накануне происшествия Москаленко получил повестку в суд: его планировали взять под стражу. Как предполагали правоохранительные органы, подсудимый Виктор Берг передавал судье 8 миллионов рублей, чтобы приговор оказался оправдательным. Виктор Берг в свою очередь был убит в октябре 2015 года.