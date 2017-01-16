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10:55 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежские полицейские спасли мужчину, упавшего без сознания на обочине дороги

Сотрудники ДПС оказали ему первую помощь, посадили в служебный автомобиль и вызвали медиков.

12 января этого года экипаж ДПС дежурил на улице в поселке Таловая. Вечером полицейские заметили мужчину, который безуспешно пытался поймать попутку. Одет пешеход был очень легко для зимы. Стражи порядка предложили ему помощь, но 42-летних мужчина отказался, сказав, что справится сам.

Полицейские продолжили нести службу. Через какое-то время они решили проверить, смог ли уехать тот пешеход. Они вернулись и обнаружили мужчину лежащим без сознания в 800 метрах от остановки. Сотрудники ДПС оказали ему первую помощь, посадили в служебный автомобиль и вызвали медиков.

«После этого стражи порядка сопроводили прибывшую на место карету скорой помощи в больницу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Сейчас жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает».

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