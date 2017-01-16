Воронежские полицейские спасли мужчину, упавшего без сознания на обочине дороги
Сотрудники ДПС оказали ему первую помощь, посадили в служебный автомобиль и вызвали медиков.
Сотрудники ДПС оказали ему первую помощь, посадили в служебный автомобиль и вызвали медиков.
12 января этого года экипаж ДПС дежурил на улице в поселке Таловая. Вечером полицейские заметили мужчину, который безуспешно пытался поймать попутку. Одет пешеход был очень легко для зимы. Стражи порядка предложили ему помощь, но 42-летних мужчина отказался, сказав, что справится сам.
Полицейские продолжили нести службу. Через
«После этого стражи порядка сопроводили прибывшую на место карету скорой помощи в больницу, — рассказали в