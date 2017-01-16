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11:00 (мск), источник: РИА Новости

В Киргизии рассказали новые подробности о разбившемся Boeing

БИШКЕК, 16 янв — РИА Новости. Турецкий грузовой Boeing 747−400, разбившийся в аэропорту «Манас» столицы Киргизии, совершал посадку в условиях плохой, но допустимой видимости, сообщил журналистам глава правительственной комиссии, вице-премьер республики Мухамметкалый Абулгазиев.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Грузовой Boeing 747−400 турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы утром в понедельник. Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома. По разным данным, погибли от 35 до 37 человек.

«Он в Бишкеке должен был произвести дозаправку. Примерно в 07:17 он запросил у нашего диспетчера разрешения на посадку. Погодные условия позволяли, до него приземлился пассажирский самолет, ночью посадку совершили 11 самолетов — и пассажирские, и грузовые», — сказал он.

По данным вице-премьера, видимость при посадке была 325 метров.

Вице-премьер отметил, что специалисты предполагают, что экипаж совершил ошибку при заходе на посадку, неверно оценив расстояние.

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ТАСС
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