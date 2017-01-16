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11:09 (мск), источник: Newslab.ru

Шарыповца отправили в колонию за угрозы прокурору

13 января Шарыповский городской суд приговорил 45-летнего мужчину к двум годам колонии-поселения за угрозу применения насилия в отношении местного прокурора и незаконное хранение четырех патронов.

В сентябре 2014 года Эдуард Шилкин, владеющий земельным участком на берегу озера Большое в селе Парная, получил предписание демонтировать прибрежные постройки и обеспечить таким образом беспрепятственный доступ к береговой полосе. Шарыповец не стал этого делать, и его оштрафовали на 3 тыс. рублей. Шарыповский межрайонный прокурор обратился в суд, который обязал мужчину исполнить предписание.

В октябре 2015 года знакомый Шилкина передал прокурору, что тот угрожает ему насилием. В доме Шилкина был проведен обыск, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов нашли четыре патрона к пистолету Макарова. Выяснилось, что мужчина нашел их в беседке на территории своего земельного участка и незаконно хранил их у себя в сейфе.

Ранее Шилкин заявлял красноярским журналистам, что прокурор, которому якобы были переданы от него угрозы, сам владеет земельным участком на берегу того же озера и имеет аналогичные постройки на берегу, но не получал предписаний об их сносе. Согласно заявлениям Шилкина в СМИ, его попытка пожаловаться на эту «несправедливость» и привела к такому развитию событий.

«Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал. Однако совершение им указанных преступлений полностью подтверждено представленными суду доказательствами, исследованными в судебном заседании, в связи с чем обвинение поддержано государственным обвинителем в полном объеме», — сообщили сегодня в пресс-службе краевой прокуратуры.

Приговором суда Шилкину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил, у сторон есть время на его обжалование.

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