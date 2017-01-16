Два человека погибли в автокатастрофе на трассе Чита — Хабаровск

На 41-м километре автодороги Чита — Хабаровск в автокатастрофе погибли двое мужчин. До столкновения их иномарки ехали навстречу друг другу. Житель Волочаевки 1973 года рождения на своей «Тойоте Краун» направлялся в село со стороны Хабаровска. Впереди на «Тойоте Марк-2» ехала его жена — семейная пара возвращалась домой на разных машинах. Их 22-летний односельчанин, шофер «Тойоты Карины», двигался со стороны Биробиджана, сообщает портал «Губерния».

Когда «Карину» вынесло на встречную полосу, женщине удалось выкрутить руль влево и увести автомобиль в кювет. Тем самым она спасла свою жизнь. «Карина» задела «Марк», но столкновение было скользящим.

Следующий удар оказался смертельным для двух человек: «Карина» боком налетела на «Краун». Шансов выжить у виновника ДТП не было. Его судьбу разделил и невиновный шофер.