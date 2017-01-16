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10:57 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане подростки на угнанном авто устроили гонки по трассе

В Нижнекамском районе Татарстана сотрудники ГИБДД задержали подростков, которые разъезжали по трассе на угнанной старенькой Audi.

Чтобы остановить угонщиков, инспекторы выставили фуру, которая перегородила трассу, об этом сообщает телеканал «Эфир».

Сам автомобиль подростки угнали в Мамадышском районе 13 января, они доехали на нем до Казани через все посты ДПС, переночевали в столице РТ, после чего решили доехать до Нижнекамска, неподалеку от города их остановили сотрудники правоохранительных органов.

Судя по кадрам, снятыми очевидцами, водитель иномарки, увидев преграду, решил продолжить движение. Затем, после столкновения, гонщики выбежали из авто и попытались убежать в поле, их задержали.

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