В Балтийске трое калининградцев украли из гостиницы военный антиквариат

Установлено, что взломав стеклопакет окна, злоумышленники проникли в один из гостевых домов Балтийска. Оттуда они похитили монеты, кубки и другие раритетные вещи немецкого производства, времён Великой Отечественной войны. Владелец заведения обнаружил пропажу вечером 13 января и сразу же обратился за помощью в полицию.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 31-летний, 24-летний и 23-летний жители Калининграда. Двое последних ранее имели судимости за совершение уголовных преступлений. Похищенное имущество полицейские изъяли в городе Светлый.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 6 лет лишения свободы.