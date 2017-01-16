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10:55 (мск), источник: Новый Калининград

В Балтийске трое калининградцев украли из гостиницы военный антиквариат

В Балтийске сотрудники полиции задержали троих жителей областного центра по подозрению в краже военных раритетов из гостиницы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в понедельник.

Установлено, что взломав стеклопакет окна, злоумышленники проникли в один из гостевых домов Балтийска. Оттуда они похитили монеты, кубки и другие раритетные вещи немецкого производства, времён Великой Отечественной войны. Владелец заведения обнаружил пропажу вечером 13 января и сразу же обратился за помощью в полицию.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 31-летний, 24-летний и 23-летний жители Калининграда. Двое последних ранее имели судимости за совершение уголовных преступлений. Похищенное имущество полицейские изъяли в городе Светлый.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

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