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11:11 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Житомирской области произошла стрельба, есть жертвы

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Один человек погиб в результате стрельбы в ночь на понедельник в Олевске Житомирской области, сообщил депутат облсовета Александр Николайчук.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Около 12:00 ночи в центр Олевска приехали не менее 3 автомобилей, среди которых микроавтобус. Из авто выбежали неизвестные спортивной внешности вооруженные пистолетами и винтовками. Они начали расстреливать молодых ребят, которые находились вблизи кафе и парковки», — написал Николайчук на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что один из приезжих бросил также в толпу людей гранату, в результате чего много молодых людей получили ранения различной степени.

«Бандиты сели в машину и поехали за город. Насколько мне известно, в Житомирской области введен план “Сирена”, а в Олевск отправлен спецотряд полиции», — подчеркнул Николайчук.

По его информации, медики сообщили о смерти одного из пострадавших в результате инцидента. Подробности ЧП выясняются.

Накануне сообщалось, что в Ровенской области произошла перестрелка на янтарных промыслах.

В минувшем году в селе Обище Олевского района Житомирской области произошло столкновение с участием неизвестных лиц и местных жителей из-за добычи янтаря.

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