В Житомирской области произошла стрельба, есть жертвы

«Около 12:00 ночи в центр Олевска приехали не менее 3 автомобилей, среди которых микроавтобус. Из авто выбежали неизвестные спортивной внешности вооруженные пистолетами и винтовками. Они начали расстреливать молодых ребят, которые находились вблизи кафе и парковки», — написал Николайчук на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что один из приезжих бросил также в толпу людей гранату, в результате чего много молодых людей получили ранения различной степени.

«Бандиты сели в машину и поехали за город. Насколько мне известно, в Житомирской области введен план “Сирена”, а в Олевск отправлен спецотряд полиции», — подчеркнул Николайчук.