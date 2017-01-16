В Екатеринбурге арестовали основателя клуба «Храбр»
По обвинению в мошенничестве.
По обвинению в мошенничестве.
Сотрудники УФСБ задержали 28-летнего екатеринбуржца по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Ему уже предъявлено обвинение. Мужчина арестован на 2 месяца.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Вечером 12 января 2017 года около дома по улице
По неофициальным данным, речь идет об основателе екатеринбургского клуба единоборств «Храбр» Никите Мальцеве. Следует отметить, что его бойцы участвовали в перестрелке в Цыганском поселке, которая произошла 3 сентября 2016 года. 16 вооруженных мужчин приехали к дому бизнесмена Олега Шишова, которому на помощь поспешили братья Дутовы. Во время разборок были застрелены два человека, еще семеро ранены.
Уголовное дело возбуждено по трем статьям — п."а ч.2 ст. 105 (убийство двух лиц), ч.1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ст.212 УК РФ (массовые беспорядки). В настоящее время арестованы 9 участников перестрелки, в том числе цыган Дима и его брат Вячеслав.