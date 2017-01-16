В Екатеринбурге арестовали основателя клуба «Храбр»

Сотрудники УФСБ задержали 28-летнего екатеринбуржца по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Ему уже предъявлено обвинение. Мужчина арестован на 2 месяца.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в декабре 2016 года обвиняемый узнал о том, что правоохранители изъяли техническое оборудование букмекерской конторы. Тогда он пообещал директору помочь вернуть технику и избавить его от дальнейших проверок, запросив за услугу 1,2 миллиона рублей. При этом ничего предпринимать мужчина не собирался.

Вечером 12 января 2017 года около дома по улице Мамина-Сибиряка злоумышленник получил от представителя конторы первую часть суммы — 700 тысяч рублей. Его взяли с поличным.

По неофициальным данным, речь идет об основателе екатеринбургского клуба единоборств «Храбр» Никите Мальцеве. Следует отметить, что его бойцы участвовали в перестрелке в Цыганском поселке, которая произошла 3 сентября 2016 года. 16 вооруженных мужчин приехали к дому бизнесмена Олега Шишова, которому на помощь поспешили братья Дутовы. Во время разборок были застрелены два человека, еще семеро ранены.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям — п."а ч.2 ст. 105 (убийство двух лиц), ч.1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ст.212 УК РФ (массовые беспорядки). В настоящее время арестованы 9 участников перестрелки, в том числе цыган Дима и его брат Вячеслав.