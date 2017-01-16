Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
За препятствование скорой предлагают наказывать уголовно
Вылетевший в Таиланд самолет экстренно вернулся в Россию
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кто вы из «битлов»? Тест по случаю всемирного дня The BeatlesКто вы: красавчик Пол, задира Джон, меланхолик Джордж или весельчак Ринго? Пройдите тест, чтобы узнать.
Новое видео внучки Пугачевой
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
«Впервые с таким столкнулись»: британский адмирал о флоте РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
СМИ узнали, зачем Киев перебросил военных на границу с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Зима в Северном полушарии
17:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Контрабандист героина из Приангарья проведет в тюрьме 9 лет

Злоумышленник перевозил свертки с наркотиком из Москвы в областной центр.

Суд приговорил жителя Байкальска Иркутской области к 9 годам лишения свободы за контрабанду героина. Курьер был задержан в феврале 2016 года на федеральной трассе в Усольском районе. Мужчина за вознаграждение перевозил свертки с наркотиком из Москвы в Иркутск. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Порошок был спрятан в запасном колесе его автомобиля. Следственными органами за незаконную перевозку наркотических средств было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ. Экспертиза изъятого наркотика показала, что содержание активного вещества достаточно высокое, что могло позволить изготовить 140 тысяч разовых доз. По решению суда на период следствия задержанный был помещен под стражу.

«В процессе расследования была получена информация, что в ходе наркотрафика мужчиной был избран путь через одну из стран Азии с пересечением границы Российской Федерации. В результате ему было вменено совершение деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере)», — отметили в ведомстве.

Накануне Усольским городским судом обвиняемый был приговорен к 9 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Турнир по скоростной сборке пазлов проведут в Иркутске 21 января
Порошенко поручил передать в суд ООН иск против России
Путин установил 27 марта Днем войск Росгвардии
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Минтруд раскрыл секреты «налога на тунеядцев»
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами Золотая лихорадка может закончиться раньше времени. Китайский футбол начинает экономить
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Москва останется без новых магазинов
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь