Контрабандист героина из Приангарья проведет в тюрьме 9 лет

Суд приговорил жителя Байкальска Иркутской области к 9 годам лишения свободы за контрабанду героина. Курьер был задержан в феврале 2016 года на федеральной трассе в Усольском районе. Мужчина за вознаграждение перевозил свертки с наркотиком из Москвы в Иркутск. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Порошок был спрятан в запасном колесе его автомобиля. Следственными органами за незаконную перевозку наркотических средств было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ. Экспертиза изъятого наркотика показала, что содержание активного вещества достаточно высокое, что могло позволить изготовить 140 тысяч разовых доз. По решению суда на период следствия задержанный был помещен под стражу.

«В процессе расследования была получена информация, что в ходе наркотрафика мужчиной был избран путь через одну из стран Азии с пересечением границы Российской Федерации. В результате ему было вменено совершение деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере)», — отметили в ведомстве.

Накануне Усольским городским судом обвиняемый был приговорен к 9 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.