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11:30 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

«Угон» «Мерседеса» уральским прокурором из ЦВО попал на видео

Помощник главы окружного военного надзорного ведомства Павел Зайков уехал от клуба «Ля мажор» на глазах у хозяина иномарки. Подробности с камер наблюдения.

Стали известны детали инцидента, в котором фигурирует помощник прокурора Центрального военного округа по информационной работе Павел Зайков. Последний оказался в поле зрения полиции после того, как уехал на автомобиле «Мерседес» от екатеринбургского караоке-клуба «Ля Мажор» в ночь на 30 декабря 2016 года. Видео с камер наблюдения этого заведения оказались в распоряжении «АиФ-Урал».

Как стало известно «АиФ-Урал» от информированного источника в полиции, в клуб Павел Зайков вместе с сотрудником антикоррупционного отдела прокуратуры ЦВО Василием Звягиным (на видео он в очках, в расследовании фигурирует как свидетель) приехали сразу после новогоднего ведомственного корпоратива в Окружном доме офицеров. В ОДО корреспонденту «АиФ-Урал» сообщили, что прокурорская вечеринка окончилась чуть после 23 часов 29 декабря. Как следует из данных на записи, офицеры, будучи по объективным признаком в нетрезвом состоянии, приехали около полуночи и пробыли в клубе около трех часов.

Примерно в 2.50 ночи 30 декабря, выходя из «Ля мажора», Павел Зайков обнаружил, что ко входу клуба подъехал «Мерседес», водитель которого (будучи нетрезвым) пытался забрать с новогоднего корпоратива нетрезвую супругу. К семейным разборкам пытался подключиться и Зайков. Он долго ходил вокруг иномарки, разглядывал ее номера и, как позже рассказал силовикам хозяин авто, настаивал на том, что «Мерседес» припаркован у клуба не по правилам. В один из моментов прокурорский работник сел в открытый автомобиль и уехал на нем к себе домой на глазах у скандаливших супругов.

Транспорт нашли утром 30 декабря, у дома № 73 по улице Шейнкмана, идентифицировав «угонщика» по телефону, который он оставил в караоке-клубе. В тот же день Зайков явился и дал полицейским показания, объяснив, что был пьян и уехал из «Ля мажора», чтобы якобы припарковать «Мерседес» по правилам.

В данный момент, по факту инцидента проводится доследственная проверка, которой занимаются сотрудники следственных органов ЦВО. Уголовное дело по факту угона (статья 166 УК РФ), признаки которого усматриваются, пока не возбуждено. В прокуратуре ЦВО давать устный комментарий «АиФ-Урал» отказались, попросив прислать официальный запрос.

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