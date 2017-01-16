Убийство на дискотеке раскрыто в Краснодарском крае
Житель Новокубанского района ударил ножом подростка, отказавшегося покинуть дом культуры после закончившихся танцев.
Житель Новокубанского района ударил ножом подростка, отказавшегося покинуть дом культуры после закончившихся танцев.
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Со слов обвиняемого, 15-летний подросток стал оказывать сопротивление и оскорблять диджея, межу ними произошел конфликт. В ходе ссоры находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек нанес один удар кухонным ножом в грудь подростка, после чего ушел.
Потерпевший был госпитализирован в больницу, но спасти его не удалось, от полученного ранения он скончался.
В настоящее время обвиняемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.