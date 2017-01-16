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11:35 (мск), источник: Югополис

Убийство на дискотеке раскрыто в Краснодарском крае

Житель Новокубанского района ударил ножом подростка, отказавшегося покинуть дом культуры после закончившихся танцев.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по Краснодарскому краю, преступление было совершено в хуторе Зорька Новокубанского района. 21-летний местный житель работал диджеем в местном доме культуры. Когда 13 января в 22.00 в клубе закончилась дискотека, он попросил присутствующих покинуть помещение.

Со слов обвиняемого, 15-летний подросток стал оказывать сопротивление и оскорблять диджея, межу ними произошел конфликт. В ходе ссоры находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек нанес один удар кухонным ножом в грудь подростка, после чего ушел.

Потерпевший был госпитализирован в больницу, но спасти его не удалось, от полученного ранения он скончался.

В настоящее время обвиняемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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