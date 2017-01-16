Грузовой Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Авиакатастрофа произошла утром 16 января в 07.31 (04.31 мск). Самолет частной турецкой авиакомпании АСТ следовал из Гонконга в Стамбул и должен был сесть в Бишкеке на дозаправку. Как отметили представители спасательного ведомства Киргизии, Boeing не смог совершить посадку с первого раза и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент падения в районе воздушной гавани наблюдались неблагоприятные погодные условия.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WOrnaiIKM88?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Boeing 747−400 турецкой авиакомпании разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии утром в понедельник.

Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива «Авиатор» в окрестностях аэропорта. При этом были разрушены 32 жилых строения, в которых проживали люди. По данным МЧС страны, в результате инцидента погибли 37 человек, в их числе — местные жители и экипаж самолета.

Аэропорт закрыт до решения руководства По последним данным, в районе аэропорта «Манас» официально подтверждена гибель 31 человека, также обнаружены девять фрагментов человеческих тел. Кроме того, в больницах Бишкека сейчас находятся девять пострадавших, из которых шестеро — дети с тяжелыми множественными травмами и ожогами, за их жизнь борются врачи. В Минздраве отметили, что, скорее всего, число погибших и пострадавших не окончательное, так как продолжаются разборы завалов на месте крушения. В течение нескольких часов аэропорт продолжал работать в штатном режиме, после чего прекратил принимать и выпускать воздушные суда.

Решение о возобновлении работы международного аэропорта “Манас” будет принято по итогам совещания (в руководстве — ред.) пресс-служба аэропорта Манас

На место падения самолета в Сокулукском районе выехали первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов. Первоначально в Минтранспорта Киргизии заявили, что Boeing принадлежал Turkish Airlines. При этом в посольстве Турции в РФ заверили, что разбившийся самолет не имеет отношения к турецкому оператору, а принадлежит одной из частных авиакомпаний. Причины неизвестны Разбившийся под Бишкеком турецкий грузовой Boeing шел на посадку с опозданием, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы международного аэропорта «Манас». «Пока ничего не известно о причинах падения самолета. Могу только добавить, что борт прибывал с опозданием от расписания. Он шел с задержкой», — сообщила собеседница агентства. Она отказалась комментировать информацию о том, что самолет не смог совершить посадку с первого раза и пытался уйти на второй круг. В распоряжении авиаперевозчика также нет каких-либо данных о причинах случившегося.

С глубоким прискорбием сообщаем, что самолет нашей авиакомпании Boeing 747−400, совершавший рейс из Гонконга в Бишкек, по неизвестной пока причине упал на взлетно-посадочную полосу. Мы сейчас пытаемся выяснить судьбу четырех членов нашего экипажа сотрудница пресс-службы авиакомпании АСТ

Для расследования причин и обстоятельств катастрофы премьер-министр Киргизии распорядился создать правительственную комиссию. «Распоряжением премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова создана правительственная комиссия для изучения причин авиационной катастрофы, произошедшей сегодня, 16 января, в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области», — сообщили в пресс-службе. Согласно распоряжению, правительственную комиссию возглавит первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев. Видимость была допустимой Вопреки озвученным ранее предположениям о том, что Boeing 747−400 потерпел крушение из-за плохих погодных условий, самолет совершал посадку при плохой, но «допустимой» видимости. С таким заявлением выступил перед журналистами глава правительственной комиссии, вице-премьер республики Мухамметкалый Абулгазиев.

Он в Бишкеке должен был произвести дозаправку. Примерно в 07:17 он запросил у нашего диспетчера разрешения на посадку. Погодные условия позволяли, до него приземлился пассажирский самолет, ночью посадку совершили 11 самолетов — и пассажирские, и грузовые Мухамметкалый Абулгазиев вице-премьер Киргизии