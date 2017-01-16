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11:42 (мск), источник: РИА Новости

Грузовой Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Грузовой самолет Boeing 747−400 в понедельник потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Манас» в столице Киргизии Бишкеке.

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13
фотографий
13
фотографий

Авиакатастрофа произошла утром 16 января в 07.31 (04.31 мск). Самолет частной турецкой авиакомпании АСТ следовал из Гонконга в Стамбул и должен был сесть в Бишкеке на дозаправку. Как отметили представители спасательного ведомства Киргизии, Boeing не смог совершить посадку с первого раза и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент падения в районе воздушной гавани наблюдались неблагоприятные погодные условия.

Boeing 747−400 турецкой авиакомпании разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии утром в понедельник.

Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива «Авиатор» в окрестностях аэропорта. При этом были разрушены 32 жилых строения, в которых проживали люди. По данным МЧС страны, в результате инцидента погибли 37 человек, в их числе — местные жители и экипаж самолета.

Аэропорт закрыт до решения руководства

По последним данным, в районе аэропорта «Манас» официально подтверждена гибель 31 человека, также обнаружены девять фрагментов человеческих тел. Кроме того, в больницах Бишкека сейчас находятся девять пострадавших, из которых шестеро — дети с тяжелыми множественными травмами и ожогами, за их жизнь борются врачи. В Минздраве отметили, что, скорее всего, число погибших и пострадавших не окончательное, так как продолжаются разборы завалов на месте крушения.

В течение нескольких часов аэропорт продолжал работать в штатном режиме, после чего прекратил принимать и выпускать воздушные суда.

Решение о возобновлении работы международного аэропорта “Манас” будет принято по итогам совещания (в руководстве — ред.)
пресс-служба аэропорта Манас

На место падения самолета в Сокулукском районе выехали первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Первоначально в Минтранспорта Киргизии заявили, что Boeing принадлежал Turkish Airlines. При этом в посольстве Турции в РФ заверили, что разбившийся самолет не имеет отношения к турецкому оператору, а принадлежит одной из частных авиакомпаний.

Причины неизвестны

Разбившийся под Бишкеком турецкий грузовой Boeing шел на посадку с опозданием, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы международного аэропорта «Манас».

«Пока ничего не известно о причинах падения самолета. Могу только добавить, что борт прибывал с опозданием от расписания. Он шел с задержкой», — сообщила собеседница агентства. Она отказалась комментировать информацию о том, что самолет не смог совершить посадку с первого раза и пытался уйти на второй круг.

В распоряжении авиаперевозчика также нет каких-либо данных о причинах случившегося.

С глубоким прискорбием сообщаем, что самолет нашей авиакомпании Boeing 747−400, совершавший рейс из Гонконга в Бишкек, по неизвестной пока причине упал на взлетно-посадочную полосу. Мы сейчас пытаемся выяснить судьбу четырех членов нашего экипажа
сотрудница пресс-службы авиакомпании АСТ

Для расследования причин и обстоятельств катастрофы премьер-министр Киргизии распорядился создать правительственную комиссию.

«Распоряжением премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова создана правительственная комиссия для изучения причин авиационной катастрофы, произошедшей сегодня, 16 января, в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области», — сообщили в пресс-службе.

Согласно распоряжению, правительственную комиссию возглавит первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев.

Видимость была допустимой

Вопреки озвученным ранее предположениям о том, что Boeing 747−400 потерпел крушение из-за плохих погодных условий, самолет совершал посадку при плохой, но «допустимой» видимости. С таким заявлением выступил перед журналистами глава правительственной комиссии, вице-премьер республики Мухамметкалый Абулгазиев.

Он в Бишкеке должен был произвести дозаправку. Примерно в 07:17 он запросил у нашего диспетчера разрешения на посадку. Погодные условия позволяли, до него приземлился пассажирский самолет, ночью посадку совершили 11 самолетов — и пассажирские, и грузовые
Мухамметкалый Абулгазиеввице-премьер Киргизии

По данным вице-премьера, видимость при посадке была 325 метров.

Вице-премьер отметил, что, согласно предположению специалистов, экипаж совершил ошибку при заходе на посадку, неверно оценив расстояние.

Траур и соболезнования

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил вторник, 17 января, днем траура по погибшим при крушении турецкого грузового самолета под Бишкеком.

Соболезнования президенту Киргизии в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Киргизской республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными падением самолета на жилые дома под Бишкеком. В направленной телеграмме глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь дружественного народа Киргизской республики», — сообщила пресс-служба Кремля.

МАК готов подключиться к расследованию

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) ждет от властей Киргизии официального приглашения для участия в расследовании крушения Boeing под Бишкеком, сообщил РИА Новости в понедельник представитель комитета.

«Мы ждем официального приглашения, как только его получим, сформируем комиссию для расследования», — сказал собеседник агентства.

Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
Авиакатастрофа в Киргизии
© Ньюстюб
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