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11:58 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке начали проверку после смерти певицы Жанны Роштаковой

Следователи начали проверку по факту смерти певицы Жанны Роштаковой во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю. «Одиннадцатого января 2017 года в квартире дома на улице Светланская в городе Владивостоке в ванне обнаружено тело 32-летней женщины без признаков насильственной смерти.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту смерти певицы Жанны Роштаковой во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.

«Одиннадцатого января 2017 года в квартире дома на улице Светланская в городе Владивостоке в ванне обнаружено тело 32-летней женщины без признаков насильственной смерти. По данному факту Следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут сделаны выводы о причине смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник.

Ранее друг артистки, певец Прохор Шаляпин сообщил в аккаунте в Instagram о гибели певицы, отметив, что «она ничем не болела, ничто не предвещало беды». Причиной смерти, по данным ряда СМИ, стал бытовой несчастный случай: ей на голову упала полка, когда певица лежала в ванной.

Роштакова — лауреат молодежной премии «Хрустальная нота» 1997 года, победитель конкурса «Утренняя звезда» в старшей вокальной группе в 1999 году в Юрмале. Как рассказал представитель группы «Лицей» Евгений Яковлев, Роштакова не входила в основной состав группы, но «один или два раза» выступала «на подмене».

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