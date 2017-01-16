Во Владивостоке начали проверку после смерти певицы Жанны Роштаковой

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту смерти певицы Жанны Роштаковой во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.

«Одиннадцатого января 2017 года в квартире дома на улице Светланская в городе Владивостоке в ванне обнаружено тело 32-летней женщины без признаков насильственной смерти. По данному факту Следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут сделаны выводы о причине смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник.

Ранее друг артистки, певец Прохор Шаляпин сообщил в аккаунте в Instagram о гибели певицы, отметив, что «она ничем не болела, ничто не предвещало беды». Причиной смерти, по данным ряда СМИ, стал бытовой несчастный случай: ей на голову упала полка, когда певица лежала в ванной.

Роштакова — лауреат молодежной премии «Хрустальная нота» 1997 года, победитель конкурса «Утренняя звезда» в старшей вокальной группе в 1999 году в Юрмале. Как рассказал представитель группы «Лицей» Евгений Яковлев, Роштакова не входила в основной состав группы, но «один или два раза» выступала «на подмене».