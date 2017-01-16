Эпидемия ОРВИ началась в Иркутске

В Иркутске началась эпидемия острых респираторных вирусных инфекций.

По информации Роспотребнадзора, в областном центре отмечается превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на 38%. За неделю в Иркутске к медикам обратились 9134 заболевших жителей, из них 5665 — это дети.

В целом по Приангарью заболеваемость находится ниже пороговых значений на 17%. За прошедшие 7 дней в регионе ОРВИ заболели 20 414 жителей.

С начала эпидсезона по результатам мониторинговых исследований лабораторно грипп подтвержден у 157 заболевших. Все заболевшие не были привиты против гриппа в период проведения прививочной кампании в 2016 году.