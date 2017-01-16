В Буинске неизвестные пытались поджечь магазин

Происшествие случилось 7 января на улице Розы Люксембург возле ТЦ «Тургай». Двое неизвестных бросили в сторону магазина «Оптовик» коктейль Молотова. Однако зажженная бутылка ударилась об железную ограду, разбилась и упала в снег. Здание не пострадало.

Полиция просит очевидцев или людей, обладающих информацией о преступниках, откликнуться по телефонам: (84374) 3−12−88, 3−16−81, 89377710332.