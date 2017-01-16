Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Минздрав предложил удлинить рабочий день для курильщиков
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом»
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Светлана Бондарчук сменила имидж
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
"Юбку забыла надеть": фанаты возмущены фото дочки Пескова
«Большая сделка»: СМИ о конце войны на Донбассе
Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись
Синди Кроуфорд опубликовала фото без макияжа
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
14Зима в Северном полушарии
14Рождество Христово в городах России
12:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Буинске неизвестные пытались поджечь магазин

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Буинске полиция ведет поиски неизвестных, пытавшихся сжечь магазин, сообщает издание «Байрак».

Происшествие случилось 7 января на улице Розы Люксембург возле ТЦ «Тургай». Двое неизвестных бросили в сторону магазина «Оптовик» коктейль Молотова. Однако зажженная бутылка ударилась об железную ограду, разбилась и упала в снег. Здание не пострадало.

Полиция просит очевидцев или людей, обладающих информацией о преступниках, откликнуться по телефонам: (84374) 3−12−88, 3−16−81, 89377710332.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казани открылся слет сборной Татарстана по Worldskills
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
В Москве прощаются с Доктором Лизой
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов
Обнародован список легальных коллекторских агентств
Трамп предложил разведке и СМИ принести ему извинения
Finnair откажется от «самого страшного рейса» в мире
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения» Певица подтвердила беременность.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь