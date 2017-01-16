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12:02 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге на «красной» ветке метро поезд ехал с открытыми дверями

Машинист не заметил, что хулиганы заблокировали двери в вагоне.

Источник: РИА "Новости"

В петербургской подземке машинист вел поезд с открытыми дверями, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Состав ехал по «красной» ветке метро около 22.30 15 января.

Виновниками инцидента стали двое хулиганов, которые удерживали двери вагона. Машинист не заметил происходящего и продолжал движение. По словам очевидцев, поезд был заполнен пассажирами.

В результате хулиганских действий в метрополитене никто не пострадал.

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