В Петербурге на «красной» ветке метро поезд ехал с открытыми дверями

В петербургской подземке машинист вел поезд с открытыми дверями, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Состав ехал по «красной» ветке метро около 22.30 15 января.

Виновниками инцидента стали двое хулиганов, которые удерживали двери вагона. Машинист не заметил происходящего и продолжал движение. По словам очевидцев, поезд был заполнен пассажирами.

В результате хулиганских действий в метрополитене никто не пострадал.