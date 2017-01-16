В краснодарской школе распылили газовый баллончик

О том, что в туалете учебного заведения распылили газ или перцовую смесь в дежурную часть сообщила учительница в 9:50 утра. 600 учащихся экстренно эвакуировали из здания.

Прибывшие на место происшествия полицейские следов распыления и улик не обнаружили.