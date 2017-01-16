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12:34 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В краснодарской школе распылили газовый баллончик

600 учеников школы № 50 краевой столицы были эвакуированы, правда прибывшие на место полицейские следов распыления газа или перцовой смеси не обнаружили.

О том, что в туалете учебного заведения распылили газ или перцовую смесь в дежурную часть сообщила учительница в 9:50 утра. 600 учащихся экстренно эвакуировали из здания.

Прибывшие на место происшествия полицейские следов распыления и улик не обнаружили.

В 10:15 все школьники вновь вернулись к занятиям. С вызвавшей полицию учительницей проводится беседа, уточняются все подробности произошедшего, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.

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