В краснодарской школе распылили газовый баллончик
600 учеников школы № 50 краевой столицы были эвакуированы, правда прибывшие на место полицейские следов распыления газа или перцовой смеси не обнаружили.
600 учеников школы № 50 краевой столицы были эвакуированы, правда прибывшие на место полицейские следов распыления газа или перцовой смеси не обнаружили.
О том, что в туалете учебного заведения распылили газ или перцовую смесь в дежурную часть сообщила учительница в 9:50 утра. 600 учащихся экстренно эвакуировали из здания.
Прибывшие на место происшествия полицейские следов распыления и улик не обнаружили.
В 10:15 все школьники вновь вернулись к занятиям. С вызвавшей полицию учительницей проводится беседа, уточняются все подробности произошедшего, сообщили ГТРК «Кубань» в