Двое жителей Приангарье убили знакомого из-за крупного долга и сожгли тело в машине

9 января в лесном массиве в районе 25-ти км трассы Култук-Монды был обнаружен сгоревший автомобиль, в багажнике которого находились останки мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Cледователям СКР задержанные пояснили, что совершили убийство мужчины ночью 7 января в связи с тем, что один из подозреваемых задолжал потерпевшему более 200 тысяч рублей.

«В настоящее время мужчины задержаны. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.