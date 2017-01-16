Двое жителей Приангарье убили знакомого из-за крупного долга и сожгли тело в машине
Сотрудники полиции и следователи СКР задержали двоих мужчин, которые убили знакомого
Сотрудники полиции и следователи СКР задержали двоих мужчин, которые убили знакомого
9 января в лесном массиве в районе 25-ти км трассы
Cледователям СКР задержанные пояснили, что совершили убийство мужчины ночью 7 января в связи с тем, что один из подозреваемых задолжал потерпевшему более 200 тысяч рублей.
«В настоящее время мужчины задержаны. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается.