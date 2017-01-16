В Омске на строительном рынке рухнула крыша

По рассказам очевидцев, кровля ангара обрушилась, когда на рынке, кроме охраны, никого не было. Случись все днем, в разгар рабочей суеты, последствия могли быть другими. Как, например, это было в Екатеринбурге. В ноябре прошлого года на одном из военных заводов из-за скопившегося на крыше снега обрушился один из цехов. Тогда в столице Урала погибли 4 человека и еще 14 пострадали. В Омске же о пострадавших официально не сообщают. Кроме того, администрация рынка не посчитала нужным сообщить о ЧП специальным службам.

«Никаких сообщение в службу МЧС России об обрушении кровли на восточном рынке не поступало», — пояснил корреспондентам Первого городского телеканала представитель главного управления МЧС по Омской области Денис Ахрамов.

«Информация о данном происшествии в полицию не поступала. Сотрудники полиции выехали на место после получения сведений от СМИ. В данном происшествии никто не пострадал. Проводится проверка», — рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по Омской области Ольга Шмакова.

После происшествия в павильоне торговцы, которые работают по соседству, решили все-таки убрать снег.

Максим Кашемиров.