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12:20 (мск), источник: СуперОмск

В Омске на строительном рынке рухнула крыша

Накануне ранним утром в одном из ангаров строительного рынка «Восточный» обрушилась крыша. По иронии судьбы, ЧП произошло в павильоне, который занимается продажей металлоконструкций — таких же, из которых изготовлена крыша павильона. На место происшествия выехала группа Первого городского телеканала, однако руководство строительного рынка дало понять, что обрушение крыши не такое важное событие. По словам представителя администрации рынка, крыша не рухнула, а всего лишь прогнулась.

По рассказам очевидцев, кровля ангара обрушилась, когда на рынке, кроме охраны, никого не было. Случись все днем, в разгар рабочей суеты, последствия могли быть другими. Как, например, это было в Екатеринбурге. В ноябре прошлого года на одном из военных заводов из-за скопившегося на крыше снега обрушился один из цехов. Тогда в столице Урала погибли 4 человека и еще 14 пострадали. В Омске же о пострадавших официально не сообщают. Кроме того, администрация рынка не посчитала нужным сообщить о ЧП специальным службам.

«Никаких сообщение в службу МЧС России об обрушении кровли на восточном рынке не поступало», — пояснил корреспондентам Первого городского телеканала представитель главного управления МЧС по Омской области Денис Ахрамов.

«Информация о данном происшествии в полицию не поступала. Сотрудники полиции выехали на место после получения сведений от СМИ. В данном происшествии никто не пострадал. Проводится проверка», — рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по Омской области Ольга Шмакова.

После происшествия в павильоне торговцы, которые работают по соседству, решили все-таки убрать снег.

Максим Кашемиров.

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