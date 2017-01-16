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13:04 (мск), источник: Югополис

27 детей обратились к врачу после распыления баллончика в краснодарской школе

ЧП произошло утром 16 января в краснодарской школе № 50.

Как рассказал «Югополису» Артем Коноваленко, официальный предствитель УМВД РФ по г. Краснодару, инцидент произошел около 09.50 16 января в школе № 50, расположенной на ул. Целиноградской.

В мужском туалете на втором этаже здания неизвестный распылил баллончик с перцовым газом. На место выехала полиция. 607 учеников были выведены на улицы для того, чтобы проветрить помещение.

К школьному врачу за помощью обратились 27 человек, только двоим из них потребовались медикаменты.

В 10.40 школа вернулась к привычному режиму работы.

Как сообщал «Югополис», утром 13 января на первом этаже средней школы № 24 на ул. Новгородской в Краснодаре был распылен баллончик с перцовым газом. Из школы на улицу было выведено 750 учеников. Уже установлено, что газ распылил один из учащихся 9 класса, состоящий на учете в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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