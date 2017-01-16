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12:36 (мск), источник: РИА Новости

Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Записи речевого самописца разбившегося под Смоленском самолета польского президента Леха Качиньского изучались при участии экспертов из Польши и были переданы польской стороне для проведения экспертизы, говорится в сообщении российского посольства в Варшаве.

Источник: РИА Новости

Посольство выступило с заявлением в связи с нотой, которая была направлена польским диппредставительством в Москве после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Путину в ходе пресс-конференции был задан вопрос о том, когда РФ вернет Польше обломки самолета, при крушении которого погиб польский президент Лех Качиньский. Глава государства рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента.

По его словам, вошедший в кабину пилота человек требовал посадки, на что пилот отвечал: "Не могу, садиться нельзя". Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись".

Путин также призвал не использовать смоленскую трагедию для нагнетания межгосударственных отношений и отметил, что обломки лайнера нужны Следственному комитету РФ для продолжения расследования.

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Польская сторона заявила, что не располагает подобными записями из самолета Качиньского и потребовала незамедлительно предоставить их Варшаве.

«В своих высказываниях по теме катастрофы президент Российской Федерации опирался на известные факты, которые соответствуют результатам и выводам расследований данного происшествия, произведенных официальными российскими и польскими комиссиями и органами. Записи речевого самописца польского президентского самолета неоднократно проверялись в присутствии польских представителей с участием польских экспертов, после дополнительных шумо-очисток были переданы польской стороне для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров», — говорится в сообщении российского посольства.

Отмечается, что упомянутые Путиным факты подтверждаются расшифровкой звукозаписи переговоров в кабине экипажа бортового самописца, а аутентичная запись имеется у польской стороны. «Какими-либо иными дополнительными звукозаписями, касающимися переговоров в кабине экипажа польского президентского самолете ТУ- 154 М, российская сторона не располагает», — подчеркивается в сообщении.

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