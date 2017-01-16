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12:53 (мск), источник: Интерфакс

Полиция проверит видео с нарушением ПДД свадебным кортежем в Москве

Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Столичная полиция проводит проверку по факту размещения видеоролика, на котором автомобили свадебного кортежа нарушают правила дорожного движения на юго-западе Москвы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«По факту размещения в ряде СМИ видео, где водитель автомобиль “БМВ” грубо нарушает ПДД, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что также устанавливается причастность сотрудника полиции к данному правонарушению. «В случае установления вины полицейского, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», — отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что участники праздничного кортежа на свадьбе оперуполномоченного УВД по ТиНАО грубо нарушили ПДД на юго-западе Москвы. По данным СМИ, среди автомобилей были машины премиум-класса «Бентли», «Мерседес Гелендваген», «Кадиллак» и «БМВ».

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