Полиция проверит видео с нарушением ПДД свадебным кортежем в Москве

«По факту размещения в ряде СМИ видео, где водитель автомобиль “БМВ” грубо нарушает ПДД, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что также устанавливается причастность сотрудника полиции к данному правонарушению. «В случае установления вины полицейского, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», — отметили в пресс-службе.