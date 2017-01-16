Полиция проверит видео с нарушением ПДД свадебным кортежем в Москве
Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Столичная полиция проводит проверку по факту размещения видеоролика, на котором автомобили свадебного кортежа нарушают правила дорожного движения на
Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Столичная полиция проводит проверку по факту размещения видеоролика, на котором автомобили свадебного кортежа нарушают правила дорожного движения на
«По факту размещения в ряде СМИ видео, где водитель автомобиль “БМВ” грубо нарушает ПДД, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что также устанавливается причастность сотрудника полиции к данному правонарушению. «В случае установления вины полицейского, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», — отметили в
Ранее в СМИ появилась информация, что участники праздничного кортежа на свадьбе оперуполномоченного УВД по ТиНАО грубо нарушили ПДД на