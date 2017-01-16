Иркутянка оставила больную дочь у малознакомых людей
Сотрудники отдела полиции № 7 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники отдела полиции № 7 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как 16 января 2017 года сообщила
В настоящее время мать ребенка пришла в отдел полиции. Сотрудники отдела полиции № 7 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.