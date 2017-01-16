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13:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянка оставила больную дочь у малознакомых людей

Сотрудники отдела полиции № 7 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как 16 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что 22-летняя женщина попросила присмотреть за ее ребенком в течение суток. Однако в назначенное время молодая мать за ребенком не пришла. Заявительница пыталась дозвониться до матери ребенка, но ее телефоны оказались недоступны. Чтобы разыскать родителей девочки, женщина обратилась в полицию. Кроме того, у ребенка присутствовали признаки ОРВИ. Сейчас девочка находится в инфекционной больнице.

В настоящее время мать ребенка пришла в отдел полиции. Сотрудники отдела полиции № 7 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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