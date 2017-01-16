Очевидцы: около 80 человек устроили драку у школы в Воронеже

Жительница Воронежа Татьяна сообщила реакции РИА «Воронеж» о массовой драке на улице Теплоэнергетиков (микрорайон Шилово), которая произошла в ночь на понедельник, 16 января. По словам девушки, около 80 человек устроили разборки у школы № 92. Однако на присланных свидетелем конфликта фотографиях видно гораздо меньшее количество человек.

Татьяна сравнила дебоширов с футбольными фанатами: «они были хорошо организованны».

— Человек 50 пришли к школе, где их ждали ребята на машинах — человек 30. Кричали, даже прыгали с крыш машин в толпу. Наряд полиции приехал через 30 минут, когда уже все разошлись. Правоохранители опросили очевидцев. Причина такого схода неизвестна, но вроде обошлось без жертв, — сообщила девушка.