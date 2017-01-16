Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
Нововведние Сбербанка лишит работы тысячи жителей России
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Светлана Бондарчук сменила имидж
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
"Доживут не все": эксперт о смене власти на Украине - СМИ
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
14Зима в Северном полушарии
14Рождество Христово в городах России
12:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Очевидцы: около 80 человек устроили драку у школы в Воронеже

Приехавшие полицейские не застали участников конфликта.

Источник: фото очевидца

Жительница Воронежа Татьяна сообщила реакции РИА «Воронеж» о массовой драке на улице Теплоэнергетиков (микрорайон Шилово), которая произошла в ночь на понедельник, 16 января. По словам девушки, около 80 человек устроили разборки у школы № 92. Однако на присланных свидетелем конфликта фотографиях видно гораздо меньшее количество человек.

Татьяна сравнила дебоширов с футбольными фанатами: «они были хорошо организованны».

— Человек 50 пришли к школе, где их ждали ребята на машинах — человек 30. Кричали, даже прыгали с крыш машин в толпу. Наряд полиции приехал через 30 минут, когда уже все разошлись. Правоохранители опросили очевидцев. Причина такого схода неизвестна, но вроде обошлось без жертв, — сообщила девушка.

В пресс-службе управления МВД по региону корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что жильцы дома на Теплоэнергетиков действительно вызывали полицейских, но массовой драки они не зарегистрировали. В больницу тоже никто не обращался. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Воронежское похоронное бюро» получило участок под строительство крематория
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
В Москве прощаются с Доктором Лизой
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов
Обнародован список легальных коллекторских агентств
Трамп предложил разведке и СМИ принести ему извинения
Finnair откажется от «самого страшного рейса» в мире
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения» Певица подтвердила беременность.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь